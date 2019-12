Baseball, accordo tra Ronchi e Porcia

L’accordo che vuole essere l’inizio di una lunga collaborazione prevederà sinergie sulle squadre giovanili U15 e serie C che giocheranno allo stadio Gaspardis di Ronchi dei Legionari a causa dell’indisponibilità per il team del Porcia di un campo di gioco. La squadra seniores di serie C allenata dal Manager Massimiliano Zappia utilizzerà i giocatori del nostro team U18 ed i senories al momento non inseriti nella rosa della serie A2. Un caloroso benvenuto ai nostri nuovi amici del Porcia Marcello e Massimiliano e congratulazioni al DS Mauro Berini ed al Manager Michele Pilutti per aver coaiduvato questa collaborazione!