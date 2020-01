Biathlon: la Vittozzi ventesima nella 7.5 km sprint di Oberhof

Sulla pista che l’anno scorso l’aveva vista ottenere il primo successo individuale in carriera, proprio in questo format di gara, la sappadina era partita molto bene (veloce sugli sci e precisa al tiro), tanto che all’uscita dal poligono era quinta a soli 6″ dalla tedesca Herrmann, in quel momento in vetta.

Lisa ha tenuto un ottimo ritmo anche nel secondo giro, ma poi nella serie in piedi ha compromesso un buon risultato commettendo due errori. Nell’ultimo tratto sugli sci la carabiniera ha tenuto una marcia inferiore, chiudendo a 2’02” dalla norvegese Roeiseland, netta vincitrice anche grazie ad uno 0 al poligono (ma si sarebbe imposta anche commettendo un errore); la Herrmann (1) ha chiuso seconda a 33″1, terza a 47″ la francese Simon (1) e quarta Dorothea Wierer (1), che si conferma in testa alla classifica generale.

Le donne torneranno in pista sabato alle 12 per la staffetta 4×6 km e domenica alle 12.45 con la mass start.

Ricordiamo che in questa tappa non sono presenti Giuseppe Montello e Daniele Cappellari.

CLASSIFICA

(foto di Serge Schwan)