Boxe, Tyson vuole tornare sul ring per beneficenza

Mike Tyson, 53 anni, sta pensando di tornare a indossare i guantoni a quindici anni dall’ultima volta: l’ex pugile rivela su Instagram di essersi rimesso sotto con gli allenamenti per provare a disputare qualche incontro di esibizione col ricavato da destinare in beneficenza. “Voglio rimettermi in forma per qualche esibizione di 3-4 riprese e aiutare i senzatetto e i tossicodipendenti come me – confessa – Da diverse settimane faccio due ore di cardio al giorno fra cyclette e tapis roulant, poi faccio anche pesi ma e’ complicato, ho dolori dappertutto”.