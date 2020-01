CdM Salto: Federico Cecon in gara nella tappa della Val di Fiemme

Il giapponese Ryoyu Kobayashi avrà il compito di difendere la vetta della classifica generale, ma Stefan Kraft, Marius Lindvik e Karl Geiger, apparsi molto in forma nelle ultime uscite promettono battaglia. Al via nella gara di casa ci saranno anche tre azzurri: si tratta di Alex Insam, Federico Cecon (nella foto) e Giovanni Bresadola.

I saltatori saranno impegnati dal trampolino HS104 di Predazzo a partire da venerdì 10 gennaio quando si svolgeranno le qualifiche a partire dalle ore 18. Poi spazio alle due gare in notturna: sabato lo start è previsto alle ore 16, mentre domenica l’appuntamento è per le ore 16,30 . Nella scorsa stagione le due prove furono vinte dal polacco Dawid Kubacki e dal giapponese Ryoyu Kobayashi.

Ricordiamo che in contemporanea si svolgerà anche una tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica, con in gara Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi. Saranno quindi tre i friulani in gara questa settimana in Val di Fiemme