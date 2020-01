Ciclocross: A Bibione trionfano Toneatti e Casasola nel torneo Triveneto

Nella 7^ tappa del Trofeo Triveneto di ciclocross non è mancato lo spettacolo, in particolar modo sui tratti di sabbia ricavati lungo il litorale adriatico. Non è stata solo una giornata di sport, ma una festa a tutto tondo, con Piazzale Zenit animata dalla musica e dalle casette di Natale.

La competizione era valida come campionato regionale Friuli Venezia Giulia per tutte le categorie, tranne gli esordienti del 1° anno. Proprio gli esordienti del 1° anno, invece, hanno lottato per la conquista del titolo regionale Veneto.

La gara riservata agli open ha proposto una lotta a tre, con Davide Toneatti della Dp66, Martino Fruet del Team Lapierre e Nadir Colledani dalla Mmr. Nessuno di loro si è risparmiato e hanno dato così vita ad una sfida equilibrata e palpitante. I continui attacchi però non sono bastati per sgranare il plotoncino di testa, che alla fine si è presentato compatto. Il friulano Davide Toneatti ha avuto la meglio e ha così colto una nuova vittoria davanti a Martino Fruet e a Nadir Colledani.