Coronavirus, annullato il Rally del FVG

La Scuderia Friuli Acu comunica che ha deciso di rinviare di un anno la 56esima edizione del Rally del Friuli Venezia 25esimo Rally Alpi Orientali Historic prevista per il 29 e 30 agosto, che quest’anno avrebbe dovuto ospitare i protagonisti del Campionato Italiano Wrc oltre a quelli del ‘tricolore’ per vetture storiche della Mitropa Rally Cup e della Central European Zone. L’organizzazione ha cercato sino all’ultimo di provare ad accendere i motori della sfida, ma purtroppo la realtà di molte e insormontabili difficoltà sorte, da quelle di carattere tecnico a quelle legate anche alle prerogative sanitarie imposte a tutela della salute, ha deciso che l’evento non sarà dunque organizzato quest’anno e nel contempo è stata avanzata formale richiesta alla Direzione dello Sport Automobilistico Aci Sport per l’inserimento a calendario nel 2021, con il mantenimento delle validità.