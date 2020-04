CORONAVIRUS Atletica: cancellati gli Europei ad agosto

Il Comitato organizzatore e la Federazione francese hanno deciso ieri di cancellare gli Europei di atletica in programma a Parigi dal 25 al 30 agosto, a causa dell’emergenza coronavirus. “Avevamo sperato in questi tempi difficili di offrire agli atleti europei un grande evento a cui puntare alla fine di questa estate – le parole del presidente ad interim della European Athletics, Dobromir Karamarinov – Purtroppo siamo stati informati dal comitato organizzatore e dalla federazione francese che, dopo il confronto con le autorità nazionali e locali competenti in materia di salute e sicurezza, non erano più in grado di procedere all’organizzazione dei campionati in agosto e sono stati costretti a cancellare l’evento”.