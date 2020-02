Grande successo sul Varmost per lo Ski Crono

Lo Ski-Raid, gara molto dura e selettiva, con 2.000 metri di dislivello in salita e tre piste da percorrere in salita e discesa, ha visto la vittoria della coppia veneta composta da Andrea Protti (Dolomiti Ski-Alp) e Michele Da Rin (Sci Club Val Visdende). In campo femminile successo per Anna Nonino (S.S. Fornese) ed Elisa Vuanello (Us Aldo Moro). La gara Vertical, con una sola salita fino alla quota di 1.800 metri di Malga Varmost, ha visto la vittoria assoluta dell’austriaco Leyrer Michael (DEAV) e dell’atleta cadorina Cecilia De Filippo (Dolomiti Ski-alp). Nella categoria Ciaspole, vittoria per Cristian Zarabara (Carnia Bike) e Susanna De Giorgio (Bobemarze Trieste).

Lo Ski Raid ha assegnato anche i titoli regionali di sci alpinismo a squadre lunghe distanze. Campionesse regionali seniores Anna Nonino (S.S. Fornese) ed Elisa Vuanello (U.S. Aldo Moro), campioni Regionali seniores Lukas Cimenti e Ruben Del Negro (entrambi dell’US Aldo Moro). Titolo regionale Master per Maurizio Mainardis (S.S. Fornese) e Bruno Solari (A.S. Monte Coglians). Il Trofeo Claudia Corisello Cnsas è stato vinto da Erik Tabacchi, del Soccorso alpino Centro Cadore.

La Società Sportiva Fornese ringrazia concorrenti, Volontari, il Soccorso Alpino, il Soccorso Piste Sos Fvg, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e PromoturismoFvg per la magnifica collaborazione.

Prossimamente sul sito: www.for-adventure.it saranno pubblicate le foto dei concorrenti in gara.