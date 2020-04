Nuoto, Pellegrini: “Si parla solo di calcio, esistono anche gli altri sport”

“Devo dire che quando si parla di far riprendere lo sport” dopo il blocco per coronavirus “sento parlare solo di calcio, e mi dispiace. Senza nulla togliere al calcio, esistono anche gli altri sport e sono importanti”. Federica Pellegrini parla così a “Tutti convocati” di Radio24. “E’ logico, il calcio porta tanti soldi, ma mi sarebbe piaciuto sentir parlare anche di altri sport, nei telegiornali. Aspettiamo di uscire da questa quarantena e ci rimettiamo sotto ad allenarci. A stare fermi così tanto si perde tantissimo lavoro, speriamo che per almeno per gli atleti professionisti si possa ricominciare dopo il 3 maggio”, conclude la ‘divina’ del nuoto italiano.