Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Spadafora: “Lo Sport fondamentale per la ripartenza economica”

Il decreto olimpico per Milano-Cortina 2026 e le Atp Finals di Torino è legge.

Dopo la Camera, anche il Senato ha detto sì alla conversione con 225 voti favorevoli nessun contrario è un solo astenuto sfiorando l’unanimità.

La soddisfazione di Spadafora: “Approvata definitivamente la Legge per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 e le finali ATP di Torino: l’Italia riparte insieme allo Sport.

Un impegno importante portato avanti, nonostante l’emergenza, grazie alla collaborazione di tutti: istituzioni nazionali, regionali, locali, CONI, CIP, federazioni sportive e forze politiche, come dimostra il voto unanime al Senato.

Un segno di speranza e di ottimismo per il futuro, che conferma l’importanza vitale dello Sport per la ripartenza economica del nostro Paese. Questo provvedimento infatti genererà sin da subito un’importante spinta per la ripresa economica, in modo particolare nelle aree territoriali maggiormente colpite dal Coronavirus, e avrà positive ripercussioni sulle possibilità lavorative dei giovani. E’ stato inserito, grazie al lavoro sinergico di Governo e Parlamento, il Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica, una garanzia per i territori in tema di rispetto dell’ambiente.