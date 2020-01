Piancavallo, tutto è pronto per la Copa del Mondo di snowboard

Nell’imminente weekend sono in programma gli slalom paralleli al sabato, mentre alla domenica sarà il turno delle prove a squadre. I biglietti da visita della squadra azzurra sono i nove podi individuali conquistati fin qui in stagione – di cui quattro vittorie -, nonché l’assoluto dominio nella classifica generale della Coppa del Mondo – con le prime quattro e cinque delle prime sei posizioni monopolizzate dal tricolore – e, infine, i primati in ambedue le graduatorie di specialità.

Il boom di risultati degli snowborder agli ordini del direttore tecnico Cesare Pisoni hanno portato il servizio pubblico nazionale a trasmettere in diretta su Rai Sport le fasi finali dello slalom parallelo: l’appuntamento è quindi a sabato 25 gennaio alle 13.55, certi di assistere a discese di grande qualità e chissà… a qualche nuovo primato del dream team di Roland Fischnaller & co.

In Italia sarà comunque possibile assistere alle competizioni attraverso le piattaforme streaming della Rai e anche di Eurosport attraverso il pacchetto “Player”. Per seguire le competizioni sui social è stato coniato l’hashtag ufficiale #Piancavallo2020 ripreso su tutte le principali piattaforme social…