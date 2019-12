Sappada pronta ada ccogliere “DolomIce”

Organizzato dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, il festival vedrà protagonisti, oltre agli ospiti, le due guide alpine locali Alex Corrò e RiccardoDel Fabbro e il gruppo locale di scalatori, i “Plodar Bergsteigar”, otto ragazzi sappadini accomunati dalla passione per l’arrampicata.

“Puntiamo a far diventare Sappada un punto di riferimento internazionale per l’iceclimbing”, dichiara il direttore del consorzio Monica Bertarelli. “E’ una delle tante eccellenze del nostro territorio in grado di attrarre turisti da tutta Italia e tutta Europa e di ampliare la nostra proposta a nuove fasce di pubblico che, seppur di nicchia, aumentano il numero di portatori d’interesse del prodotto turistico #Sappadaterradicampioni. Accanto allo sci, alla cucina, alla cultura e tradizioni, le vacanze invernali a Sappada vantano anche questa importante valenza”.

DolomIce si svolge all’interno dell’evento organizzato dall’Assessorato allo sport del Comune di Sappada in collaborazione con Xtreme Days, il festival itinerante di sport freestyle e attività outdoor. La Winter Edition 2020 – primo appuntamento dell’anno – si terrà proprio sulle nevi di Sappada, nel fine settimana del 31 gennaio – 2 febbraio. Si tratta di una kermesse che si caratterizza per l’ampia offerta di eventi, show e attività dedicate al pubblico di ogni età, che potrà infatti vivere esperienze totalmente a contatto con la natura, nel corso di un lungo weekend all’insegna dell’adrenalina e del coinvolgimento, nell’ambito di un format originale e unico in Italia.

L’Xtreme Village aprirà le porte venerdì 31 gennaio alle 10.30: l’accesso sarà gratuito così come tutti gli Xtreme show, Dj set, concerti e proiezioni che si alterneranno all’interno del Village nel corso del fine settimana Xtreme Days Winter Edition. Già da venerdì (e per le due giornate successive) sarà possibile assistere agli show (gratuiti) di bike freestyle, parapendio acrobatico, ice climbing mentre per i più piccoli sarà attivo il kids camp, un pacchetto di attività divertenti e originali, dove i più coraggiosi saranno affiancati dagli atleti in prove e giochi svolti in tutta sicurezza.

Nel corso degli Xtreme Days Winter Edition il pubblico presente avrà la possibilità di vivere in prima persona molteplici Xperience, che si potranno praticare in totale sicurezza, preparati o accompagnati dagli istruttori di ogni disciplina. Attività, workshop ed escursioni si possono prenotare sul sito www.xtremedays.it o in loco: arrampicare su una parete di ghiaccio, volare in tandem in parapendio sulle cime delle Dolomiti, rotolare come una palla di neve senza freni all’interno di una sfera gonfiabile (la zorball), camminare in equilibrio su una slackline appesa agli alberi, provare l’energia sia fisica che mentale dell’acroyoga. E ancora: lanciarsi in discesa con la strider bike (bici senza pedali) o percorrere tracciati di diverse difficoltà immersi nella natura con le ciaspole o gli sci da alpinismo, pedalare con le fat bike (le speciali mountain bike a “ruote grasse” per galleggiare sulla neve) o lasciarsi trainare nella natura dai cani da slitta.

Domenica 2 febbraio, al fianco di tutte queste attività, i protagonisti saranno i trail runners di ogni età e capacità che avranno la possibilità di disputare la Xtreme Winter Trail sia nella versione competitiva di 16,5 Km e 500 mt di dislivello, sia nella versione “family” di 7 km e circa 200 mt di dislivello (con diversi punti di ristoro lungo il percorso). Le iscrizioni per entrambi le distanze sono aperte sul sito www.xtremetrail.it.

Hanno già confermato la propria presenza alla tre giorni di Sappada diversi grandi atleti e campioni delle varie discipline proposte che saranno ospiti e protagonisti di Xtreme Days Winter Edition.