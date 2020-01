Sci: Buzzi 37° nella prima prova cronometrata della discesa di Wengen

Sul mitico Lauberhorn il sappadino ha chiuso a 2″83 dal più veloce, lo svizzero Mauro Caviezel, che ha preceduto di pochi centesimi l’americano Cochran-Siegle e i due azzurri Dominik Paris e Mattia Casse; sesto Matteo Marsaglia.

La prova cronometrata prevista per mercoledì è stata cancellata dall’organizzazione per risparmiare pista e gambe degli atleti, ma il meteo potrebbe far sovvertire il programma del Lauberhorn perché è prevista una nevicata nella notte tra venerdì e sabato, proprio prima della discesa. Se la nevicata fosse cospicua è possibile che gli organizzatori decidano di far disputare lo slalom sabato e la discesa domenica.

CLASSIFICA

(nella Pentaphoto, Emanuele Buzzi)