Sci: Nebbia in Val Gardena, niente prova di discesa per Buzzi&C.

Gli organizzatori hanno provato ripetutamente a posticipare l’orario di partenza, tuttavia le condizioni non sono migliorate e alla fine non è stato possibile che constatare l’impossibilità di far scendere gli atleti, a cui rimane a questo punto l’unica prova di giovedì 19 dicembre per prepararsi per la gara di sabato 21 dicembre, che verrà preceduta 24 ore prima dal superG.

Per l’Italia saranno impegnati Dominik Paris, il rientrante Christof Innerhofer, Peter Fill, Matteo Marsaglia,Emanuele Buzzi (nella foto Pentaphoto), Mattia Casse, Davide Cazzaniga, Henri Battilani, Guglielmo Bosca, Federico Simoni e Alexander Prast.

E le difficili condizioni meteorologiche hanno costretto anche gli organizzatori dello slalom maschile di Coppa Europa sulla pista altoatesina di Obereggen a cancellare la gara, dopo che erano scesi 64 dei 100 iscritti. Al momento dell’annullamento, la classifica era comandata dal croato Istok Rodes in 50″49 davanti all’austriaco Fabio Gstrein, staccato di 17 centesimi, seguivano i due norvegesi Jonathan Nordbotten e Timon Haugan rispettivamente a 27 e 33 centesimi. Il migliore azzurro era Tommaso Sala, sesto a 98 centesimi, mentre Stefano Gross era 13simo, Fabian Bacher 23simo, Hans Vaccari 26simo e Hannes Zingerle 39simo.