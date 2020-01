Lara Della Mea non si è qualificata per la seconda manche dello slalom di Coppa del Mondo di Flachau, in Austria.

La tarvisiana, che al primo intermedio era decima, ha chiuso 32a posizione a 3″21 dalla leader Petra Vlhova e a soli 7 centesimi dal trentesimo e ultimo posto utile per accedere alla seconda prova.

(nella Pentaphoto, Lara Della Mea)