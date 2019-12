Sci: Primi punti stagionali in Coppa del Mondo per Lara Della Mea

La tarvisiana, qualificatasi con il 28° tempo a 3″01 dalla “solita” leader Mikaela Shiffrin, nella seconda manche ha guadagnato 4 posizioni grazie al 18° tempo parziale, chiudendo a 4″62 dalla formidabile americana, vincitrice con 0″61 sulla slovacca Vlhova e addirittura 1″72 sulla svizzera Gisin. Prima delle azzurre Federica Brignone, 13a a 3″06 davanti a Irene Curtoni.

Per Lara è il quarto piazzamento a punti in carriera in Coppa del Mondo.

Prossimo appuntamento sabato 4 gennaio con lo slalom di Zagabria.

CLASSIFICA

(nella foto Pentaphoto, Lara Della Mea in azione oggi a Lienz)