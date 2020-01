Vertical Race: Valmassoi e Del Negro vincono nella notte

Gara organizzata dall’Unione Sportiva Aldo Moro Paluzza con l’apporto degli sponsor Bravi Market, Lavorazione Legnami SpA, Kayak e Segheria F.lli De Infanti, metteva in palio il Trofeo “Rudy De Infanti” per il primo classificato maschile e femminile. L’evento ha avuto il sostegno fondamentale di PromoTurismoFvg (gestore degli impianti), Regione, Enti locali e associazioni di volontariato della valle.

Poco più di 200 gli iscritti con 161 concorrenti che hanno tagliato il traguardo. Il percorso con partenza da Ravascletto nel piazzale antistante la funivia, a quota 890 metri, risaliva lungo la pista Canalone Lavet, fino all’arrivo nei pressi del terminal della funivia sul Monte Zoncolan a quota 1.750, per un totale di 860 metri di dislivello e uno sviluppo di 4 chilometri.

Suggestivo il colpo d’occhio alla partenza, con un serpentone di centinaia di torce frontali che illuminavano il canalone, creando un’atmosfera surreale nell’indelebile ricordo di Rudi De Infanti. Gli oltre 150 al via, suddivisi tra atleti Fisi, Open e Cjaspole, provenienti da tutta la regione ma anche da Veneto, Austria e Slovenia, hanno trovato un percorso di gara perfettamente preparato con un manto nevoso in ottime condizioni anche grazie al supporto tecnico della PromoTurismoFvg.

Impeccabile il supporto tecnico-logistico del Soccorso Alpino civile, della Polizia di Stato, della Forestale Regionale, dell’Esercito e della Guardia di Finanza. Immancabile la presenza della famiglia De Infanti e la condivisione del Comune di Ravascletto e di tutte le associazioni di volontariato del comprensorio.

Netta vittoria di Ruben Del Negro (gara FISI Federale), che con una emozionante cavalcata, ha risalito lo Zoncolan, in 38’25”. L’atleta dell’Aldo Moro Paluzza ha conquistato la prima vittoria personale sul “canalone” davanti al portacolori della Dolomiti Ski-Alp, Andrea Protti e al compagno di casacca Aldo Vascellari. Nella gara femminile si è imposta in 43’58” Martina Valmassoi, veneta della Dolomiti Ski-Alp, davanti a Maria Dimitra Theocharis e a Erica Turi della Dolomiti Ski-Alp.

Titoli regionali individuali di categoria per: Francesco Causser (U.S. Aldo Moro) Cadetti M; Oleg Del Fabbro (A.S. Monte Coglians) Juniores M; Ruben Del Negro (U.S. Aldo Moro) Seniores e U23; Maria Dimitra Theocharis (U.S. Aldo Moro) Seniores F; Andrea De Crignis (U.S. Aldo Moro) Master M.

Nella gara Open maschile podio composto da Michele Da Rin 37’40” (miglior tempo assoluto) davanti a Michael Leyer e Michol Steiner. Nel settore femminile si è imposta Isabella Milani davanti a Flavia Todesco e Giuliana Rubessa. Nella categoria Cjaspe, netta affermazione per Antonello Morocutti tra i maschi eSilvia Gubiani tra le donne.

Grande soddisfazione per l’ Unione Sportiva Aldo Moro Paluzza del Presidente Andrea Di Centa, per i tanti complimenti ricevuti, grazie all’alto livello organizzativo della nona edizione della Vertical Race Ravascletto Zoncolan, divenuta in poche edizioni un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dello “sci in salita” in notturna.

Le classifiche delle categorie OPEN SKIALP e CJASPOLE saranno pubblicate a breve sul sito www.verticalracezoncolan.it