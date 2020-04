Volley: campionati conclusi e scudetti non assegnati

Conclusi tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria senza l’assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni di tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali. È questa la decisione presa dal Consiglio Federale che si è svolto ieri.

Il Consiglio ha stabilito inoltre che, per permettere agli atleti potenzialmente coinvolti quest’anno di proseguire l’attività giovanile, la prossima stagione si svolgerà con categorie di annate dispari: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 Maschili e Femminili.