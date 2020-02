Volley: La Gtn Udine riprende la corsa per uscire da un momento difficile

Entrambi i sestetti stanno attraversando un momento difficile: le padrone di casa hanno chiuso l’andata incappando nella prima sconfitta interna per mano del Volta Mantovana e hanno perso per infortunio la capitana Gilda Lombardo, operata al menisco lunedì; le trentine arrivano da una sconfitta netta in casa dell’Anthea Vicenza e anch’esse hanno dovuto rinunciare, sempre per infortunio, ad alcune pendine importanti. All’andata, nel match d’esordio, si impose il Volano per tre a uno.

“Quello di sabato sarà sicuramente un match difficile e impegnativo – spiega la centrale della Gtn Giulia Gogna – visto che giocheremo contro una squadra solida e fisica come Volano, che non ci regalerà nulla e che al momento è a pari punti con noi in classifica. Dovremo essere pronte a lottare su ogni pallone e ciascuna di noi dovrà dare il massimo per portare a casa il risultato. Durante queste due settimane ci siamo allenate bene con grande determinazione e voglia di continuare in modo positivo il campionato”.

Il mercato di gennaio ha portato a Trento la centrale Tatjana Fucka, figlia del noto cestista e arrivata dal Sassuolo in A2, la schiacciatrice Djanet Fogagnolo e la palleggiatrice Alice Pezzotti.

Il match sarà trasmesso in diretta, con il commento di Silvia Martini, sul canale YouTube Gtn Volleybas. Le altre news sono disponibili sulla pagina Facebook della squadra e su Instagram.