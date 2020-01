Volley: Martignacco, Dhimitriadhi: “Ragazze, proviamoci”

Domenica, alle 17, la Itas Città Fiera Libertas Martignacco ospiterà San Giovanni in Marignano nella penultima di ritorno della prima fase di A2: diretta streaming su www.fvgsportchannel.com.

«Affronteremo un avversario davvero tosto – dice Karola Dhimitriadhi (nella foto Novello) -, che finora ha perso una sola volta ed è completo in ogni ruolo. La capolista è una squadra dalla grande personalità e dalle grandi potenzialità. Proveremo a disputare una bella partita per metterla in difficoltà. Dovremo difendere il più possibile e stare più attente nelle piccole cose. Non abbiamo nulla da perdere, ogni punto vale tantissimo sul finire della prima fase e cercheremo di essere più combattive rispetto all’andata sfruttando il fattore campo».