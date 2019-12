Volley: Pinerolo a fatica controp Martignacco (3-2)

Nella sesta di ritorno di A2, le friulane cadono a testa alta per 3-2 (25-17, 20-25, 21-25, 25-18, 15-13) in Piemonte e mantengono il quinto posto in classifica. ­Il match, che è stato molto equilibrato, si è quindi risolto al fotofinish. Il commento del presidente Bernardino Ceccarelli: «­Obiettivo centrato. Volevamo strappare almeno un punto a Pinerolo e ce l’abbiamo fatta. Se giovedì eravamo riusciti a vincere al tie break stavolta non è andata così, ma non importa perché siamo sempre quinti all’interno di una classifica molto corta. Sapevamo che Pinerolo era un leone ferito e ha dovuto dare tutto per batterci. Abbiamo messo alle spalle il periodo complicato e siamo molto contenti della prestazione corale delle nostre ragazze». Il tabellino friulano: Carraro 1, Caserta 1, Busolini 10, Dhimitriadhi 10, Rucli 16, Nwanebu 24, Fiorio 14, Stival 1. Prossimo turno, domenica alle 17 in casa, contro Sassuolo.