Volley: Talamasson pronto a ripartire

“Macerata è una squadra molto difficile da affrontare, ma è anche un punto di riferimento per quelle zone di classifica che ci permetterebbero di evitare ulteriori spareggi per la salvezza”, commenta il ds Gianni De Paoli. “Sempre in quest’ottica sono contento di incontrare Monteccchio a Talmassons nell’ultima giornata dei play-out. Siamo tutti carichi e non vediamo l’ora d’iniziare. Riguardo la ripresa degli allenamenti, in particolare da sottolinerare il positivo inserimento di Smirnova nel gruppo che in lei ha già trovato un riferimento importante e non solo in campo. Una settimana che ha visto protagoniste le ragazze in un’amichevole di lusso con Martignacco. Le due squadre si sono date battaglia come negli straordinari derby del Carnera: per la cronaca le nostre ragazze si sono imposte per 3-1 (25-23/23-25/25-23/28-26) e il risultato dimostra l’impegno messo in campo da entrambe le squadre”.

Intanto la società comunica di aver risolto il contratto con la polocca HatalaKinga che, tornata in Patria, giocherà nelle file del Volley Wroclaw. La Cda Volley Talmassons ringrazia Kinga per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi mesi e le augura il meglio sia a livello pallavolistico che personale.