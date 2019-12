Volley: Talmasson pronta per la sfida col Club Italia

Il DS De Paoli:”Una partita sicuramente molto difficile contro una squadra molto forte fisicamente. Da parte nostra la vittoria a Montale ci ha dato morale e consapevolezza delle nostre potenzialità e a Guidetti anche buone indicazioni dalla panchina. Contro il Club Italia l’approccio alla gara dovrà essere sicuramente diverso rispetto a domenica scorsa cercando di essere agressivi e determinati a partire dalla battuta. Abbiamo invitato tutto il settore giovanile a tifare Talmassons e ad ammirare questi giovani talenti del Club Italia che magari fra qualche anno potremo vedere in Nazionale. Ritengo che le ragazze dei settori giovanili vedendo queste partite possano trovare ulteriori stimoli nel loro percorso di crescita a livello pallavolistico.”

Una partita quindi da non perdere sia per l’importanza della classifica e sia per la qualità dei giocatori in campo. A fine gara scambio di auguri e presentazione degli atleti del minivolley con il coinvolgimento delle ragazze della CDA.