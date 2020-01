Volley: Talmassons attende Soverato

Domenica Gomiero e compagne scenderanno in campo con l’imperativo di fare punti sia per quella piccola speranza che si chiama play-off sia per il punteggio, bagaglio importante per la classifica dei play-out.

“La sconfitta di Olbia non ha scalfito l’entusiasmo e la determinazione delle ragazze che credono nelle proprie potenzialità e questo è molto importante”, commenta il ds Gianni De Paoli. “La Società è pure convinta che la quaità del lavoro e l’impegno che si vede in palestra alla fine darà i suoi frutti. Abbiamo costruito una squadra in parte giovane su un progetto di due anni e le difficoltà che stiamo incontrando erano largamente preventivate. Con Soverato dobbiamo partire subito molto determinati in battuta e precisi in ricezione al fine di permettere a Stocco di sfruttare al meglio il buon momento di forma di tutte le nostre attaccanti”.