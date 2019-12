Volley: Talmassons chiude il 2019 battendo Sassuolo

La CDA parte con Stocco in regia, Hatala opposto, centrali Nardini e Ceron, ali capitan Gomiero e Joly con Ponte e libero. Un inizio set con qualche errore in ricezione il punteggio è 3 a 6 e mister Guidetti è costretto a chiamare il primo timeout. La Cda soffre ancora in ricezione e Guidetti chiama il secondo timeout sul 8 a 11.

La Cda fa troppi errori e il Sassuolo è in vantaggio 13 a 18 sulla squadra di casa. Nulla può fare la CDA in questo set e lo perde 19 a 25. Guidetti parte con la stessa formazione del primo set a parte l’ingresso di Nardini al posto di Barbazeni. Con un ottima Ceron la cda è in vantaggio 6 a 4. timeout chiesto da Barbolini sul 8 a 4. Buon turno di battuta sempre per Ceron e Sassuolo chiede il secondo timeout sul punteggio di 11 a 4. Dopo uno scambio di gioco spettacolare la CDA è in vantaggio 14 a 4. timeout chiesto da Guidetti sul 17 a 8 per interrompere il momento positivo del Sassuolo. Ace di Gomiero sul 19 a 9. Secondo timeout chiamato da Guidetti sul 19 a 12. Il Sassuolo si porta sotto 20 a 17. Ceron fa due ottimi muri e una bellissima fast e la CDA si aggiudica il secondo set con il punteggio di 25 a 18.

La formazione del terzo set è la stessa del secondo. Buon inizio per la CDA 4 a 2 il punteggio. Timeout chiesto da Barbolini sul 7 a 4. Con una Gomiero incontenibile la Cda si porta in vantaggio di 4 lunghezze 14 a 10 il punteggio. timeout chiesto da Guidetti dopo il recupero del Sassuolo a sfavore delle padrone di casa sul 16 a 15. Gomiero sfodera tutti i suoi colpi in attacco e porta la sua squadra in vantaggio di 4 punti. turno molto positivo anche al servizio per il nostro capitano e la CDA si porta sul 23 a 19. Timeout chiesto da Guidetti sul 23 a 20. La Cda si aggiudica il terzo set 25 a 20.

Nulla di diverso nella formazione della CDA e si parte come nel terzo set. Partenza buona per la CDA che è in vantaggio 5 a 2. Timeout chiamato da Barbolini sul 9 a 5 a favore della CDA. Con una bellissima diagonale stretta di Joly la formazione di casa si porta sul 15 a 10. timeout chiesto da Barbolini sul 18 a 11. buon turno al servizio di Stocco che porta la CDA sul punteggio di 21 a 12. Ace di Gomiero 22 a 12. Punto di Nardini 23 a 14. La CDA vince con un attacco di Capitan Gomiero 25 a 15 il set è per 3 a 1 il match.

Le ragazze di Guidetti questa sera vincono contro un buon Sassuolo ma anche contro le paure che in certi momenti della gara limitano le potenzialità di questa squadra.

RISULTATO: 3a1 (19-25 23’)(25-18 26’)(25-20 28’)(25-15 22’)

CDA Talmassons: Joly Jessica, Petruzziello Carlotta, Ceron Sara, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Barbanzeni Karin, Gomiero Irene (K), Stocco Martina, Poser Aurora, Pagotto Sofia, Cerruto Francesca (L2), Ponte Genni (L1) e Hatala Kinga. 1° Allenatore: Guidetti Ettore e 2° Allenatore: Tonelli Filippo.

Green Warriors Sassuolo: Fucka Tatjana, Falcone Emma(L), Malual Adhuoljaok Majak, Zojzi Aneta, Fucka Rebeka, Ghezzi Martina, Cvetnic Lea, Pincerato Giulia, Mambelli Benedetta, Fava Francesca, Pasquino Laura e Scognamillo Serene (L). 1° Allenatore: Bardolini Enrico e 2° Allenatore: Tisci Fabio.

Arbitri: Morgillo Davide e Traversa Nicola.