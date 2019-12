Volley, Tinet Gori Wines Prata vuole farsi un regalo natalizio contro il Cisano

E’ tempo di Natale, ma la Tinet Gori Wines Prata non ha intenzione di essere troppo munifica con gli ospiti della Tipiesse Cisano. Anzi vorrebbe farsi un bel regalo natalizio e festeggiare con il tradizionale panettone post partita assaporando il gusto di tre punti che significherebbero anche l’aggancio in classifica nei confronti dei lombardi.

Lombardi che i Passerotti hanno già affrontato lo scorso anno in A2. Furono due epici 2-3 finiti al tie break per 15-13, all’insegna del massimo equilibrio. Di quella squadra è rimasto regista l’esperto Sbrolla, che lo scorso anno smistava palloni ad Alberto Baldazzi. Al posto del bomber passato in gialloblu, alla corte di Battocchio è arrivato De Santis, che lo scorso anno la Tinet ha trovato nei playoff con Livorno, dove era compagno di squadra di Mirko Miscione. A dare esperienza nel reparto delle bande c’è Mercorio, che nella passata stagione ha ottenuto la promozione in A1 con Piacenza. A dargli manforte si alternano i giovani Baciocco e Cattaneo. Al centro la coppia bergamasca Milesi–Gritti. Il libero è Davide Brunetti. La Tipiesse è reduce da un successo per 3-1 sul campo di Bolzano e non sarà un cliente comodo. Per questo serve tutto l’apporto del PalaPrata.

“Non vedo l’ora di vedere i miei compagni della scorsa stagione – racconta l’ex della partita Alberto Baldazzi – anche se credo che sarà strano vederli dall’altro lato della rete: mi ha sempre causato una certa emozione giocare contro ex compagni con i quali ho condiviso tanti momenti dentro e fuori al campo. La settimana è andata piuttosto bene, anche se con qualche intoppo dal punto di vista fisico dato che Tassan, Meneghel e Deltchev sono fermi. Forse i nostri centrali rimasti rischiano di subire qualche sovraccarico dato dal lavoro, ma sono fiducioso: faremo una buona gara”.

Appuntamento stasera alle 20.30 al PalaPrata. Dirigeranno l’incontro Piubelli di Verona e Jacobacci di Bergamo. Chi non potesse seguire il match al PalaPrata può vederlo in streaming su Legavolley.tv.

Fonte Volleyprata.it