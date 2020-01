Apu Udine, la felicità di Pedone e coach Ramagli dopo la vittoria su Ravenna

Coach Alessandro Ramagli dopo la vittoria di Udine su Ravenna commenta così la prestazione dei suoi: «Lo dico oggi che abbiamo vinto, così non vengo accusato di essere piagnone, ma in settimana ho dovuto sospendere due allenamenti di squadra perché non avevo abbastanza giocatori. Purtroppo questa situazione va avanti da inizio stagione. Su venti gare giocate, sei eravamo al completo, ma in tre c’era Penna con il crociato stirato… Raramente in carriera mi è capitato di dover sospendere gli allenamenti per mancanza di uomini. L’arrivo di Strautins ci ha dato un po’ di ossigeno anche sotto questo aspettoi»

Entusiasta anche il presidente Pedone: «Sono felice, la squadra ha difeso e ha reagito benissimo alle assenze di Penna e Gazzotti. Con Ravenna sempre dietro di 12, 13 punti fin dall’inizio e con un Carnera con un pubblico strepitoso abbiamo subito capito che era la partita giusta. C’è stato qualche errore di troppo, ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato la prima della classe che arrivava da undici vittorie di fila…». Email #pedone#ramagli#ravenna#udine