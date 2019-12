Apu Udine.- Roseto: Le istruzioni per l’uso

L’Apu Old Wild West si appresta a cominciare il girone di ritorno. Domenica, alle 16, al PalaCarnera arriverà la Sapori Veri Roseto che all’andata venne sconfitta al PalaMaggetti: arbitri Boscolo, Marziali e Grazia. E’ cambiata Udine rispetto a quella partita (via Cortese, dentro Gazzotti), ma è cambiata anche Roseto (via Lattin, dentro Jones). Guai, comunque, a pensare che sarà una partita semplice vista la giovane età media del team abruzzese costruito sempre con la collaborazione della Stella Azzurra Roma. Coach Ramagli sa bene quali siano le insidie che nasconde questa sfida, ma soprattutto è preoccupato per le numerose assenze che hanno colpito il roster friulano nella prima parte di questa stagiona.

Alessandro Ramagli (allenatore) – “E’ una settimana molto complessa con tanti assenti agli allenamenti nella prima parte. Contro una squadra come Roseto che fa dell’energia e dell’intensità il suo cavallo di battaglia dovremmo negli ultimi giorni ritrovare un po’ di salute e di ritmo. Roseto già all’andata ci mise in grande difficoltà ed essendo la squadra migliore a rimbalzo offensivo dovremo controllare il nostro tabellone. Roseto produce tanto in contropiede grazie all’atipicità e all’atletismo dei suoi giocatori e l’esperienza di Jones garantisce quel bagaglio di conoscenza cestistica di cui aveva bisogno. Dovremo essere anche bravi a riconoscere le situazioni di vantaggio nel corso del match e a leggere i loro cambi difensivi. Sarà importante che il nostro pubblico ci dia la spinta e ci stia vicino. Sarà una partita molto pericolosa durante la quale spenderemo tanto”.

Note –Domenica, le casse e i cancelli del PalaCarnera apriranno alle 15. Il Settore D in collaborazione con Apu Oww organizzerà una lotteria con ricchi premi per la raccolta fondi a favore dell’associazione La casa di Joy: interverrà, direttamente da “Lai sa l’ultima?”, il comico Sergio Galantini in arte Galax.

Media – L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su LNP pass e audio su BH web radio (https://www.spreaker.com/user/bhwebradio) con il commento di Massimo Fontanini, mentre la differita andrà in onda su Udinese tv (canale 110 del digitale terrestre in Fvg e Veneto). Gli aggiornamenti in diretta alla fine dei quarti saranno pubblicati sui profili social bianconeri: Facebook (www.facebook.com/apudine), Twitter (www.twitter.com/apudine) e Instagram (www.instagram.com/apu.udine).