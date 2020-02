Basket: Apu Udine, coach Ramagli soddisfatto per la prestazione

L’Apu Udine sfata il tabù Imola in trasferta e risale in classifica. Soddisfatto coach ramagli, che a fine gara commenta che «l’abbiamo vinta con le unghie e con i denti. Grande merito va anche agli avversari, condizionati dall’infortunio di Valentini, ma se non avessimo avuto tenuta mentale non ce l’avremmo fatta, perché hanno tenuto botta. Non abbiamo lasciato nulla di intentato, forse subendo qualche contropiede, ma alla fine abbiamo vinto in modo autorevole, senza dominare, ma con autorevolezza. Questa è una vittoria importante».