Basket, cancellati tutti i campionati europei

L’area Europa della Federazione internazionale di basket (FIBA) ha cancellato tutti i 16 Campionati europei previsti nel 2020 a seguito della pandemia di Covid-19. Sospese anche le tre competizioni per club europee, EuroLeague Women, EuroCup Women e FIBA Europe Cup. Non essendoci promozioni o retrocessioni, per il Mondiale under 21 del 2021 accederanno le Nazioni in base agli attuali ranking mondiali. La federazione internazionale ha precisato che a tutte le Nazioni che avrebbero dovuto ospitare gli eventi nel 2020, se ancora interessati, verra’ data priorita’ per ospitare lo stesso torneo nel 2021. Annullato anche il Campionato europeo maschile e femminile per i piccoli Paesi previsto rispettivamente a Limerick in Irlanda e Nicosia a Cipro. L’Assemblea generale della FIBA Europa inizialmente prevista a maggio in Lituania e’ stata rinviata a fine anno.