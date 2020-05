Basket, il titolo 2020 non verrà assegnato

Con la chiusura della stagione del basket e lo scudetto che sembrava ormai destinato alla Virtus Bologna, la federazione ha annunciato in una nota che il titolo non varrà assegnato: “La FIP ha reso noto questo pomeriggio le decisioni prese al termine del Consiglio Federale e ha annunciato che non verrà assegnato lo Scudetto. Come stabilito il 15 aprile scorso il Consiglio federale ha disposto la conclusione della stagione sportiva 2019/2020 dei campionati di Serie A e di Serie A2. Il Consiglio ha quindi stabilito di non assegnare i titoli di Campione per la Serie A e A2 e di non prevedere retrocessioni nel Campionato di Serie A né promozioni e retrocessioni nel Campionato di Serie A2″.