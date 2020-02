Basket: La Delser Udine vince a fatica contro Vicenza

La Delser soffre ma poi vince a fatica contro Vicenza, ultima in classifica. La squadra bianconera torna alla vittoria casalinga, ma solo grazie a un ottimo finale per una vittoria scaccia-crisi in vista della super sfida contro Sarcedo. Punti preziosi comunque per togliersi dalle zone pericolose della classifica.

ELSER UDINE: Lizzi NE, Turel 9 (2/5, 1/5), Vella* 2 (1/4, 0/2), Ianezic* 16 (4/9, 2/4), Ivas NE, Sturma, Bric, Vicenzotti* 4 (2/4, 0/1), Pontoni, Ceccarelli 7 (1/4, 1/4), Rainis* 11 (5/5, 0/3), Vente* 17 (7/13, 0/1)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 22/47 – Tiri da 3: 4/20 – Tiri Liberi: 10/13 – Rimbalzi: 41 11+30 (Vente 11) – Assist: 13 (Rainis 7) – Palle Recuperate: 8 (Rainis 3) – Palle Perse: 7 (Rainis 2)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Olajide* 17 (6/11, 1/5), Peric* 10 (3/10, 0/1), Gramaccioni 5 (0/3, 1/5), Monaco* 19 (2/3, 4/9), Zavalloni* 9 (1/3, 2/8), Kolar, Profaiser*, Mioni, Salvucci, Meroni, Sartore NE

Allenatore: Corno A.

Tiri da 2: 12/33 – Tiri da 3: 8/29 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 45 14+31 (Olajide 11) – Assist: 4 (Monaco 2) – Palle Recuperate: 3 (Monaco 1) – Palle Perse: 13 (Monaco 4)

Arbitri: Castellano V., Di Franco M.