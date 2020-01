Basket: L’Apu Udine a Caserta per uscire dalla crisi

L’ultima in casa contro Ferrara senza Fabi e Penna i quali sono ancora in dubbio. Capitan Antonutti e compagni sono quindi chiamati ad una prova d’orgoglio su un parquet, quello del PalaMaggiò, non semplice. Nella sfida d’andata, al PalaCarnera, i campani si imposero per 86-76. Ecco le parole di coach Ale Ramagli in sede di presentazione.

Alessandro Ramagli (allenatore) – “E’ un momento molto delicato. Veniamo da tre sconfitte consecutive figlie anche di una situazione oggettiva di lavoro molto complicata. Questo, però, è il momento nel quale bisogna trovare risorse ed energie fisiche e mentali, sapere che dobbiamo sopperire a situazioni di assenze che non devono rappresentare per noi un freno mentale. E’ questa la cosa che dobbiamo combattere più di ogni altra contro una squadra che anche lei viene da una sconfitta maturata sul campo di Montegranaro dopo avere giocato senza un americano. A Caserta sarà una partita difficile contro una formazione che ci ha battuto all’andata, contro giocatori di esperienza, ma noi sappiamo che esprimendo il massimo del nostro potenziale possiamo e dobbiamo essere competitivi. Abbiamo le armi e gli strumenti per portare a casa il risultato che per noi in questo momento sarebbe oro colato in termini di classifica e di serenità. Proprio la serenità è la cosa che dobbiamo assolutamente ritrovare prima di ogni cosa”.

Note – Infermeria: da verificare le condizioni di Agustin Fabi e Lorenzo Penna, entrambi in dubbio.

Media – L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sportitalia (canali 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky), streaming su www.sportitalia.com e LNP pass (per possessori di specifico abbonamento). Gli aggiornamenti in diretta alla fine dei quarti saranno pubblicati sui profili social bianconeri: Facebook (www.facebook.com/apudine), Twitter (www.twitter.com/apudine) e Instagram (www.instagram.com/apu.udine).