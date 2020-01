Basket, L’Apu Udine è in piena crisi, altro ko

Era difficile già in partenza senza Fabi e Penna. Poi ci si è messo il parziale di 12-27 subìto nel secondo periodo che ha indirizzato la contesa. La terza sconfitta consecutiva per l’Apu Oww ha le sembianze della Feli Pharma Ferrara che ha sbancato 69-74 il PalaCarnera. Udine ci ha provato per quanto ha potuto nel primo quarto e conquistando tra l’altro anche il terzo e l’ultimo periodo, ma non è bastato per tornare a sorridere. E’ un momento complicato per i friulani che torneranno in campo domenica, alle 12, al PalaMaggiò contro Caserta in diretta sugli schermi di Sportitalia.

Apu Old Wild West Udine – Feli Pharma Ferrara 69-74 (16-13, 12-27, 20-19, 21-15) Apu Old Wild West Udine: Michele Antonutti 20 (7/13, 1/3), Gerald Beverly 17 (6/11, 0/0), T.j. Cromer 15 (1/3, 3/13), Giacomo Zilli 5 (2/4, 0/0), Andrea Amato 4 (2/5, 0/6), Giulio Gazzotti 4 (2/5, 0/3), Vittorio Nobile 2 (1/2, 0/6), Mihajlo Jerkovic 2 (0/0, 0/0), Daniel Ohenhen osasenaga 0 (0/0, 0/0), Matteo Minisini 0 (0/0, 0/0), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 45 16 + 29 (Michele Antonutti 13) – Assist: 10 (Andrea Amato 3) Feli Pharma Ferrara: Sekou Wiggs 19 (2/4, 4/5), Tommaso Fantoni 14 (4/8, 0/0), Patrick Baldassarre 11 (3/8, 1/4), Folarin Campbell 9 (2/5, 1/4), Alessandro Panni 8 (3/3, 0/3), Michele Ebeling 7 (2/6, 1/2), Luca Vencato 4 (2/2, 0/1), Eugenio Beretta 2 (1/2, 0/0), Alessandro Buffo 0 (0/0, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 25 – Rimbalzi: 37 6 + 31 (Sekou Wiggs 8) – Assist: 20 (Folarin Campbell 7)