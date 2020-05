Basket, Serie A: stagione 2020/21 al via il 27 settembre

La Serie A di basket, coronavirus permettendo, inizierà il prossimo 27 settembre. Ieri i club di LBA si sono infatti riuniti in videoconferenza varando il nuovo format del campionato che sarà sempre a girone unico andata/ritorno e tornerà a 18 squadre. Ad integrare l’organico sarà il Basket Torino.

A fare da prologo al campionato una Supercoppa Italiana allargata, che partira’ il 29 agosto e per celebrare il suo cinquantennale sarà disputata da tutte le 18 squadre che saranno divise in sei gironi da tre club e porteranno prima ai quarti quarti di finale (ai quali accederanno le sei prime di ogni girone e le due migliori seconde) e poi alla Final Four che si giocherà il 12-13 settembre.