L’Apu Udine si regala un ottimo Natale

Una partita sostanzialmente mai messa in discussione. Nella prima giornata di ritorno del girone est di serie A2 Old WIld West, l’Apu supera 84-61 Roseto e bissa il successo dell’andata. Tra l’altro è la terza affermazione consecutiva per i bianconeri in concomitanza con l’avvento di Giulio Gazzotti. Una vittoria che consente ai friulani di risalire la corrente in classifica e trascorrere un sereno Natale in attesa di sfidare sabato, alle 20.45, la Tezenis a Verona. Il break decisivo l’Apu Oww lo produce a cavallo dei due quarti centrali quando sei triple (1 Antonutti, 2 Amato, 2 Cromer e 1 Gazzotti) scavano definitivamente il solco e fanno partire i titoli di coda già sul 58-35 al 23′. Si chiude con sei uomini in doppia cifra e altri due punti in cascina davanti ai quasi 3300 del PalaCarnera nella domenica prenatalizia.

Apu Old Wild West Udine – Sapori Veri Roseto 84-61 (22-15, 22-18, 23-17, 17-11)

Apu Old Wild West Udine: T.j. Cromer 16 (0/1, 5/9), Michele Antonutti 16 (5/7, 2/5), Gerald Beverly 12 (6/8, 0/0), Agustin Fabi 11 (2/2, 2/7), Andrea Amato 10 (0/1, 3/7), Giulio Gazzotti 10 (1/2, 2/2), Lorenzo Penna 7 (1/1, 1/1), Giacomo Zilli 2 (1/2, 0/0), Mihajlo Jerkovic 0 (0/1, 0/1), Matteo Minisini 0 (0/0, 0/0), Daniel Ohenhen osasenaga 0 (0/0, 0/0), Vittorio Nobile 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 28 2 + 26 (Michele Antonutti 8) – Assist: 21 (Andrea Amato 6)

Sapori Veri Roseto: Jordan Bayehe 18 (8/16, 0/0), Antonio De fabritiis 13 (1/5, 3/7), Bobby ray Jones 12 (2/7, 1/3), Lazar Nikolic 11 (4/9, 0/2), Simone Pierich 3 (0/3, 1/4), Abramo Canka 2 (1/3, 0/0), Nicola Giordano 2 (1/2, 0/0), Aristide Mouaha 0 (0/0, 0/0), Dut Mabor 0 (0/0, 0/0), Pierfrancesco Oliva 0 (0/2, 0/0), Marco Rupil 0 (0/0, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 20 – Rimbalzi: 33 13 + 20 (Jordan Bayehe 11) – Assist: 9 (Lazar Nikolic 3)