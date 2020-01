Morte Kobe Bryant, la Nike ritira dal suo store i prodotti legati alla leggenda dei Lakers

L’azienda Nike, sponsor di kobe Bryant, ha pubblicato una nota in cui esprime tutto il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex stella dei Lakers: “Insieme a milioni di atleti e fan in tutto il mondo, siamo devastati dalla tragica notizia. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alle persone più vicine a Kobe e Gianna, in particolare ai loro familiari e amici. Kobe è stato uno dei migliori atleti della sua generazione. E ha avuto un impatto incommensurabile sul mondo dello sport e sulla comunità del basket. Era un membro amato della famiglia Nike. Ci mancherà molto. Mamba per sempre”.

Inoltre, secondo quanto riportato da ESPN, Nike ha deciso di ritirare dal suo store online i prodotti legati a Kobe Bryant. Il motivo principale sarebbe quello di limitare possibili rivenditori che, approfittando delle circostanze, rivenderebbero la merce ad un prezzo nettamente maggiore.