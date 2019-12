Verona – Apu Udine: Tutto quel che c’è da sapere

L’ultimo impegno dell’anno solare 2019 riserva all’Apu Old Wild West la trasferta più vicina del campionato. I bianconeri, sabato alle 20.45, saranno di scena all’AGSM Forum di Verona per la seconda di ritorno del girone est di serie A2 Oww: arbitri Maschio, Pazzaglia e Capurro. Un derby Triveneto, dunque, per capitan Antonutti e compagni che cercheranno di fare saltare il banco nello scontro diretto come recita la classifica. Attenzione a Verona, però, che è un leone ferito. Coach Ale Ramagli lo sa bene, tra l’altro lui è uno degli ex di turno alla pari del play Andrea Amato e del preparatore fisico Jack Braida. Proprio al nostro tecnico spetta il compito di presentare questa sfida.

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Verona è una squadra costruita per vincere e noi abbiamo misurato la sua forza all’andata quando ci fu superiore in ogni aspetto del gioco. Poi, come noi, dopo le prime quattro giornate ha vissuto una serie di vicissitudini legate agli infortuni e quasi mai è stata al completo soprattutto a causa dell’assenza degli americani. Verona è reduce da un periodo non facile appunto per tali motivazioni oltre al cambio dell’allenatore, però sarebbe bello vedere queste due formazioni in condizioni di forma ottimali e al completo. Noi siamo reduci da un periodo positivo di risultati nel corso del quale abbiamo acquisito una nuova identità. Quello di domani sarà un bel test per dimostrare progressi al cospetto di un team che è più forte rispetto a quelli affrontati di recente”.

Note – Infermeria: nulla da segnalare.

Media – L’incontro sarà trasmesso in diretta video su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre e 5060 della piattaforma Sky) e streaming su www.sportitalia.com e LNP pass. Gli aggiornamenti in diretta alla fine dei quarti saranno pubblicati sui profili social bianconeri: Facebook (www.facebook.com/apudine), Twitter (www.twitter.com/apudine) e Instagram (www.instagram.com/apu.udine).