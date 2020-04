RUGBY Sei Nazioni, idea torneo ottobre-novembre

Un nuovo Sei Nazioni in autunno. Se ne sta parlando fra le Federazioni interessate: sul tavolo un calendario completo di 15 partite da giocare in otto settimane fra ottobre e novembre. Lo riporta “The Rugby Paper”, spiegando che dietro questa ipotesi si nascondono le preoccupazioni sul fatto che a causa dell’emergenza sanitaria possano saltare le tournee in Europa di Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica e Argentina previste per quello stesso periodo. Il Sei Nazioni quest’anno ha visto quattro partite rinviate a causa del Covid-19: Irlanda-Italia e poi le tre gare dell’ultimo turno, Galles-Scozia, Italia-Inghilterra e Francia-Irlanda.