Europeo – Sensi non ce la fa: al suo posto convocato Pessina

Il giocatore nerazzurro ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio. Al suo posto il ct Mancini ha convocato Matteo Pessina

Stefano Sensi , a causa del risentimento muscolare agli adduttori, è costretto a saltare gli Europei che inizieranno il prossimo 11 giugno. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il centrocampista atalantino Matteo Pessina , inizialmente portato in ritiro come riserva . Il classe '97 è stato premiato in seguito ad una stagione giocata a livelli molto alti. Dopo un primo periodo di adattamento, l'ex giocatore del Verona, è diventato un titolare quasi inamovibile della squadra di Gasperini. In stagione ha realizzato quattro gol e due assist, ma soprattutto ha fornito prestazioni eccellenti. Pessina è anche tatticamente molto duttile visto che può giocare sia centrocampista centrale che trequartista. Saranno quindi due i giocatori italiani dell' Atalanta (Pessina e Toloi) che prenderanno parte ai prossimi Europei.

Questa sera l'Italia affronterà la Repubblica Ceca nell'ultima amichevole prima di Euro 2021. Il commissario tecnico azzurro schiererà la miglior formazione possibile. Tuttavia, ha ancora diversi dubbi. Sono sicuramente out Verratti e Pellegrini, mentre Emerson e Jorginho, reduci dalla finale di Champions League, potrebbero entrare a gara in corso. A centrocampo spazio a Cristante, Barella e Locatelli. In attacco oltre ad Insigne, ci saranno Berardi che è in vantaggio su Chiesa e Ciro Immobile. Il fischio d'inizio del match è in programma alle 20:45.