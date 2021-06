Europeo – Turchia-Italia: svelato l’11 titolare! Ecco la formazione azzurra

L'Italia di Mister Mancini è pronta a scendere in campo contro la Turchia. Nell'aria circola ottimismo. Un Paese intero è alla ricerca della rivincita dopo aver mancato clamorosamente la qualificazione all'ultimo mondiale. Il modulo che scenderà in campo stasera è sempre lo stesso: 4-3-3. Il tecnico azzurro non ha avuto l'imbarazzo della scelta a centrocampo. Verratti e Pellegrini sono out. Molto probabilmente, si spera, il centrocampista del PSG potrebbe recuperare per la Svizzera. In attacco è pronto un tridente formidabile. Novità anche in difesa.Cominciamo.