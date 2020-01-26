Udinese Fotogallery

FOTOGALLERY Parma Udinese 2-0

Dal Tardini le immagini della sfida valida per la ventunesima giornata di campionato

Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
PARMA, ITALY - JANUARY 26: A general view during the Serie A match between Parma Calcio and Udinese Calcio at Stadio Ennio Tardini on January 26, 2020 in Parma, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
PARMA, ITALY - JANUARY 26: Luca Gotti manager of Udinese Calcio gestures during the Serie A match between Parma Calcio and Udinese Calcio at Stadio Ennio Tardini on January 26, 2020 in Parma, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
FC Internazionale v Cagliari Calcio - Serie A
MILAN, ITALY - JANUARY 26: Lautaro Martínez of FC Internazionale in action during the Serie A match between FC Internazionale and Cagliari Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on January 26, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
Parma Calcio v Udinese Calcio - Serie A
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#fotogallery#parma#udinese

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