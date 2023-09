Meteo in Italia / Tenetevi forte: “Ecco cosa sta per succedere”

Il meteo in Italia sta per cambiare di nuovo? Proviamo a fare il punto della situazione su tutto, con le ultime novità

Quando diminuiranno le temperature in Italia

L'Europa è attualmente divisa in due distinti scenari meteorologici. Nella parte settentrionale e in alcune zone dell'area centro-occidentale, sono presenti grandi aree di bassa pressione, causando condizioni meteorologiche instabili e temperature relativamente fresche. Al contrario, nelle regioni più meridionali, compreso il nostro paese, persiste un'area anticiclonica di origine sub-sahariana che, negli ultimi giorni, ha portato temperature tipiche dei mesi estivi, come luglio e agosto. In altre parole, stiamo vivendo un caldo insolito per questa stagione.