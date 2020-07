Calciomercato Napoli – Offerta gigantesca: e adesso che succede?

Napoli Calcio Mercato

Novità importanti e interessanti in chiave mercato per il Napoli. Alle indiscrezioni che vi avevamo riportato qualche giorno fa, ora se ne uniscono altre davvero molto interessanti. Secondo il Mirror, infatti, alla porta del Napoli starebbe per bussare il Manchester City. Con un sacco di soldi da mettere sul tavolo degli affari.

Per chi? Ovviamente, per Koulibaly. Il giocatore che recentemente ha dichiarato amore agli azzurri, alla fine, potrebbe dire addio. Secondo quello che si apprende, l’offerta sarebbe di circa 80 milioni di euro. Una cifra praticamente congrua con tutte le altre uscite a proposito del difensore Azzurro, nelle ultime settimane. Una cifra enorme, che consentirebbe al Napoli di operare in maniera significativa sul mercato e dunque, di prendere anche un eventuale sostituto nell’arco di poco tempo. E ADL che farà nel caso in cui questa offerta – che al momento è scritta solo sui quotidiani online – dovesse diventare reale? Nessuno può saperlo, ma dire di no a 80 milioni di euro per un difensore, a noi, sembra folle. E in effetti, siamo piuttosto convinti che il patron Azzurro non ci penserebbe troppo a trovare un accordo che possa fare tutti contenti. Giocatore, City, Gattuso e le casse del Napoli che da un’operazione simile ne risentirebbero in maniera evidentemente positiva. Si vedrà. Di sicuro c’è che intanto, in chiave mercato, Gattuso avrebbe già scelto i giocatori da comprare in vista della prossima stagione >>> VAI ALLA LISTA CON I NOMI