Mercato Udinese – Come prosegue la trattativa Udogie

I bianconeri si sono fatti avanti concretamente per l'acquisto del difensore italiano. Vediamo quali possono essere le cifre dell'affare...

All'inizio dell'articolo Udogie viene identificato come difensore. Se andiamo a vedere il suo tabellino, nelle sei partite di Serie A giocate durante la stagione 2021/2022, ci rendiamo conto che può essere un vero e proprio Jolly in tutte le situazioni, dato che ha alternato buone prestazioni sulla fascia sinistra a ottime uscite come difensore centrale. Di Francesco al momento non sembra esser così felice nel doversi privare del giocatore italiano. Perso Federico Di Marco alla conclusione della scorsa stagione, la squadra gialloblu rischia di trovarsi senza sostituti a sinistra.

A quanto pare anche se si conoscono le cifre, l'affare non è vicinissimo alla conclusione. I problemi sono diversi, uno come spiegato precedentemente è il bisogno della società veronese di trovare un sostituto prima di cedere, per non trovarsi con una coperta troppo corta. Il secondo è l'interesse di altre squadre nei confronti del ragazzo, infatti la società friulana non è l'unica ad aver bussato alla porta degli scaligeri. La squadra allenata da Gasperini, da sempre con un occhio verso le giovani promesse, sembra aver adocchiato il difensore e a momenti dovrebbe anch'essa presentare un'offerta. Un'altra squadra ad aver chiesto informazioni per il giocatore è il Basilea, al momento sembra essere più attardata rispetto alle società italiane, ma sappiamo che nel mercato basta poco per far saltare il banco. Nel frattempo dal Portogallo arrivano notizie importanti riguardanti il nuovo estremo difensore<<<