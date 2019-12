Corsport:Inter, si spinge per De Paul

Anche sul Corriere dello Sport si parla dell’affare tra Inter e Udinese per De Paul.

PRIMA FILA. Ad ogni modo, l’Inter continua a spingere per De Paul, che non vede l’ora di spostarsi a Milano. Il problema, semmai, resta l’Udinese e non riguarda né il prezzo del cartellino – anche in viale della Liberazione sanno che non si potrà scendere sotto i 30 milioni – e nemmeno la formula, visto che i friulani sono disposti ad accettare un prestito con obbligo di riscatto fissato nella prossima stagione. Il nodo, dunque, è la classifica, che vede la formazione bianconera al quart’ultimo posto e quindi in piena lotta per la salvezza. Insomma, può permettersi di lasciar partire un elemento come De Paul? Magari sì, nel momento in cui dimostrasse di aver ormai staccato con la testa, come peraltro fanno credere le sue prestazioni più recenti.