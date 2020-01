Le trattative non si fermano: il punto della situazione. Fernandes si complica con lo United

Le trattative entrano nel vivo, a fine gennaio scocca il gong per la fine di questa sessione e alcune squadre cercano di muoversi. Per quanto riguarda l’Udinese ci rimandiamo alla specifica sezione, con Pussetto al Watford, Sierralta all’Empoli, Vizeu a Grozny in attesa di sistemare Walace, Opoku e forse anche qualche altro colpo in uscita. In entrata si cerca sempre l’ala sinistra, ma per ora solo nomi.

In serie A, come riporta Sport Mediaset queste le trattative del giorno più significative:

MILAN, CONTATTI CON LA ROMA PER JUAN JESUS

In casa Milan occhi puntati sulla rosa della Roma. Oltre a Cengiz Under, nel mirino rossonero è finito infatti anche Juan Jesus. Sul difensore, che potrebbe essere utilizzato o come vice-Romagnoli o sulla sinistra per coprire la partenza di Ricardo Rodrigue, però c’è anche la Fiorentina.

SANDRO TORNA IN BRASILE L’ex centrocampista di Benevento, Genoa e Udinese, Sandro, torna a giocare in Brasile. È ufficiale l’approdo al Goias.