Mercato Fiorentina – Oliveira il grande colpo pensato dalla Fiorentina

Sergio Oliveira è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Previsto un contratto fino al 2025

Sergio Oliveira è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. La Fiorentina sta provando ad avvicinare le richieste del club portoghese, partendo da un'offerta base inferiore alla richiesta ma con l’inserimento di alcuni bonus. Ci sarebbero dunque già le cifre dell’accordo: 20 milioni di euro al Porto più 5 di bonus (in base ai risultati sportivi). Al giocatore è previsto un contratto fino al 2025, a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Già fissata anche la clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro. Oliveira sembrerebbe perfetto per il modulo di Rino. Inoltre con l'esperienza del portoghese, giocatori come Amrabat e Castrovilli posso soltanto migliorare. Il centrocampista classe 1992 del Porto, è dunque il primo obiettivo della Fiorentina per rinforzare la rosa di Gattuso.

Nelle mire dei viola è finito anche Jesus Corona: i viola hanno chiesto informazioni sul suo conto. Vecchio pallino di Pradè che aveva provato a prenderlo già nella sua prima esperienza a Firenze, l' esterno messicano classe 1993 con il contratto in scadenza nel 2022 ha concluso la stagione con 48 presenze, 3 reti e 13 assist in tutte le competizioni. La richiesta in questo caso è più bassa perché la priorità della Fiorentina è quella di chiudere per Sergio Oliveira. Riguardo Corona ancora non è arrivata alcuna offerta ufficiale.