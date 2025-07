Mercato Cagliari – Esposito ad un passo dalla firma! Il punto attuale

Sebastiano Esposito è un nome caldo per la dirigenza cagliaritana e non solo: anche la Fiorentina è sulle tracce dell'ex Empoli

Lorenzo Focolari Redattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 18:12)

Esposito — Il calciomercato estivo rimane un punto centrale di negoziazioni e il Cagliari si dimostra tra le società più dinamiche, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. L'obiettivo principale dei rossoblù è Sebastiano Esposito, l’attaccante che sta per lasciare l’Inter. Sebbene il Cagliari desideri con forza portare il giovane giocatore in Sardegna, il percorso per concludere l'affare è ancora difficile. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non esiste ancora un accordo definitivo tra i due club riguardo al trasferimento del calciatore.

Il mercato — La negoziazione tra il Cagliari e l’Inter per Sebastiano Esposito rappresenta un esempio tipico del funzionamento del mercato. I rossoblù stanno perseverando con fermezza, vedendo in Esposito un'opzione ideale per rafforzare il loro attacco. La loro strategia è lampante: puntare su un giovane attaccante, con un alto potenziale di crescita, che possa offrire gol e vivacità. Tuttavia, l'intesa definitiva è ancora mancante, con i due club che cercano un accordo su cifre e modalità del trasferimento.

Nonostante le sfide, il Cagliari attualmente risulta in una posizione favorevole rispetto ad altre concorrenti.

Fiorentina — Fra queste, la Fiorentina sta mantenendo un occhio attento, seguendo la situazione con interesse. La presenza di un altro club di Serie A come la Fiorentina complica ulteriormente la trattativa e la rende più competitiva, portando il Cagliari a muoversi rapidamente. L’Inter, dal suo canto, sta valutando con attenzione tutte le possibilità per ottenere il massimo valore dal proprio giocatore. Tuttavia, il vantaggio del Cagliari indica che la loro proposta o il progetto tecnico per Esposito siano considerati più attrattivi rispetto a quelli offerti dagli altri club. Le ultime di mercato: Accordo Giulini-Fabregas? Il Cagliari rinforza la mediana <<<