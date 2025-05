Mercato Cagliari – Il piano è fatto! Manca il riscatto: i dettagli attuali

Roberto Piccoli

Tra i principali protagonisti del Cagliari c'è Roberto Piccoli, il miglior marcatore della squadra con dieci goal in questo campionato. L'attaccante ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista della salvezza e rappresenta un elemento chiave per il team guidato da Davide Nicola, il quale intende fare affidamento su di lui anche per la prossima annata.